Seit 60 Jahren im Dienst der Nächstenliebe

Seit 50 Jahren in St. Vinzenz

Vor genau 50 Jahren ist er Pfarrer in Graz-St. Vinzenz geworden und mit einem „Slum“ konfrontiert gewesen. 800 Menschen hätten in vier Häusern unter unvorstellbaren Umständen, zwischen Gewalt, Alkohol und Arbeitslosigkeit, gelebt: „Die Gegend in der Heßgasse war als Delogiertensiedlung bekannt. Als ich mich dort engagiert habe, gab es viele Gegner“, berichtet er von seinen Bemühungen, für die Menschen am Rand der Gesellschaft etwas zum Positiven zu verändern.