Glasflaschen sind bei Coca-Cola stark im Kommen

Weniger Abfall als Ziel

„Die Mehrweg-Flasche ist ein echter Abfallvermeider. Sie schont wertvolle Ressourcen und sorgt so für weniger Müll in der Natur“, betonte Gewessler. Derzeit werden in Edelstal, gemessen am Produktionsvolumen, mehr als 14 Prozent der Getränke in Mehrweggebinden auf den Markt gebracht.