Sturm, Hagel: Heftiges Unwetter zog über Liezen

Baum stürzte auf fahrendes Auto

In Oberhaus wurde eine Person verletzt, als Bäume auf ein fahrendes Auto krachten. In Aigen stürzten ebenfalls Bäume auf eine Gartenhütte, in Ramsau müsste die Feuerwehr zu einem abgedeckten Stallgebäude ausrücken. „Es kamen viele Alarmierungen gleichzeitig herein, durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnten die Straßen aber relativ rasch wieder für den Verkehr freigegeben werden“, so Schlüßlmayr.