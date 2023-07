„Psychisch nicht so einfach“ - nun Karriereende

Jetzt wechselst du ins Trainergeschäft - konkret zu AFW (Ausbildungszentrum Fußball Wirtschaft) Waidhofen in die neue Jugendregionalliga. Was kann man sich darunter vorstellen?

Das ist wie eine zweite Liga im Nachwuchsfußball. Die ganzen großen Akademien sind ein LAZ (Landesverbandsausbildungszentrum). Ich glaube, dass das für den Fußballnachwuchs in Österreich eine ganz coole Sache ist. Davor haben sie nur in der Landesliga in Niederösterreich gespielt und jetzt fahren sie trotzdem nach Salzburg und in die Steiermark. Es ist für jeden Jugend-Fußballer auch etwas Cooles, einfach die Busreisen zu erleben.