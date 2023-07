Tiere als Probleme für viele Groß-Projekte

Aktuell machen Zauneidechsen, wie berichtet, dem Ausbau des Bahnhofs in Maishofen für die Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach vorerst einen Strich durch die Rechnung. Die Tiere müssen wahrscheinlich umgesiedelt werden, was aber nicht so einfach ist. Einerseits muss eine Fläche gefunden werden und andererseits begeben sich die Echsen-Männchen bereits ab dem August ins Winterquartier. Die Zeit drängt daher.