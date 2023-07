Flüchtiger Lenker (35) nach Unfall ausgeforscht

Suchaktion erfolgreich

Wie die Exekutive nun mitteilt, wurde man am Dienstagvormittag auf der Suche nach dem Fahrzeugbesitzer fündig. Eine Polizeistreife traf den flüchtigen Unfalllenker und Zulassungsbesitzer, einen 35-jährigen Einheimischen, an dessen Wohnadresse an. „Eigenen Angaben zufolge sei er durch den Unfall geschockt gewesen und erst am Sonntag wieder nach Hause gekommen“, heißt es. Der Mann wurde wegen Fahrerflucht angezeigt. Laut „Krone“-Informationen dürfte es nicht das erste Vergehen im Straßenverkehr des Einheimischen gewesen sein.