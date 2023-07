ÖVP-Minister: „Kickl für mich kein Bundeskanzler!“

ÖVP-Attacken auf Kickl

Die ÖVP reitet seit Tagen wilde Attacken gegen Kickl. Nach Nehammer und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner war am vergangenen Donnerstag Innenminister Gerhard Karner am Zug. In einer Aussendung kritisierte er, dass Kickl als Ressortchef den Verfassungsschutz in Österreich in Trümmer gelegt habe. „Kickl - immer für die Partei, nie für die Sicherheit, nie für unser Land“, wütete Karner gegen den blauen Frontmann.