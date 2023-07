Tash Sultana: Zu den Geburtstagen geht‘s nach Wien

Pause für die Arbeit

Das immer noch aktuelle Album „Terra Firma“ aus 2021 bekommt eindeutig den Vorzug und passt mit seinem breit angelegten Sound auch ganz gut zur kunterbunten und vielseitigen Lichtshow. Sultana gniedelt und fiedelt sich durch das Set, schafft es trotz allem aber immer, nicht zu sehr in der instrumentalen Egozentrik hängenzubleiben, sondern im richtigen Moment eine Art Refrain zu liefern. Ein bisschen fehlt es aber noch immer an Hits, so müssen es auch heuer wieder „Notion“ und der YouTube-Wunder-Song „Jungle“ richten. Letzteren verwandelt Tash durch den Einsatz einer Vielzeit an Instrumenten von einem Reggae-Song und Rock-Kracher zu einer sanften Elektronik-Kante, bis schlussendlich ballernder Techno aus dem Äther schießt. Eine herzhafte Version von „Blackbird“ beschließt das bunte Treiben nach knapp zwei Stunden. So schön es auch wieder war, es wäre nun einmal Zeit für eine Livepause mit Fokus auf ein neues Album. Leichte Ermüdungserscheinungen kann Tash nämlich nicht verleugnen.