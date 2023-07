Schilling: „Migranten sind aus gutem Grund da!“

In den letzten Jahren hat Europa eine besorgniserregende politische Entwicklung erlebt, die in vielen Ländern zu einem deutlichen Anstieg rechter Tendenzen geführt hat. Die Migrationsströme der letzten Jahre haben in einigen europäischen Ländern zu Ängsten über den Verlust kultureller Identität und nationaler Souveränität geführt. Straftaten werden oft mit Asylwerbern in Verbindung gebracht. In Deutschland gibt es bereits Messerverbotszonen.