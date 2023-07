Routine-Verkehrskontrolle führte zu Waffenfund

Zwölf Pistolen und Revolver

Ins Rollen brachte diese Hausdurchsuchungen in Bauernhöfen, Bordells und Wohnungen in Nieder- und Oberösterreich ein 40-jähriger Deutscher. Was die Polizei bei einer normalen Verkehrskontrolle in seinem Auto fand, gleicht einem Waffenarsenal: Mit sechs Maschinenpistolen, sechs Revolvern und die dazu passende Munition fuhr er über die Grenze bei Simbach am Inn. Diese Routinekontrolle führte schließlich zu dem Riesenfund in Österreich.