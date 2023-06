Illegales Waffenlager „professionell eingerichtet“

Illegales Waffenlager mit Verkaufsraum

Dabei stießen die Ermittler nicht nur auf die große Menge an Waffen, sondern auch auf ein „professionell eingerichtetes illegales Waffenlager mit Verkaufsraum“ in einem Bauernhof, teilte Alois Ebner, Leiter der ermittelnden Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis mit. Teilweise seien die Waffen in Kellerräumlichkeiten in Vitrinen ausgestellt gewesen. Die Verdächtigen hätten sich bisher nicht dazu geäußert, so Ebner.