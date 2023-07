„Jahr zum Vergessen“: Chinas Wachstum schwächelt

Schwache Exporte, kriselnder Immobilienmarkt, rekordhohe Jugendarbeitslosigkeit: Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Krise hat im zweiten Quartal angesichts zahlreicher Probleme erheblich an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit wurde das Ergebnis des ersten Vierteljahres von 2,2 Prozent klar verfehlt.