Australier und Hund überlebten 2 Monate im Pazifik

Spektakuläre Rettungsaktion

In einer spektakulären Rettungsaktion, die an den Tom-Hanks-Film „Cast Away - Verschollen“ erinnert, wurden Shaddock und „Bella“ schließlich von einem mexikanischen Thunfisch-Trawler aus dem Meer geholt. Der 51-Jährige mit dem struppigen Bart war deutlich abgemagert, aber bei klarem Verstand, wie in einem Video, das von dem australischen Fernsehsender 9News veröffentlicht wurde, zu sehen ist.