„Früher sind die Spieler fast umgebracht worden!“

Sechs Spiele, sechs Siege - Sturm hat in der Vorbereitung noch eine weiße Weste. „Wir haben gute Ergebnisse gegen starke Gegner geliefert, aber wichtig ist dann die Meisterschaft“, will Andreas Schicker das Trockentraining nicht überbewerten. Die Vorbereitung ist beinahe schon im Rückspiegel, der Sportchef zieht zufrieden Bilanz, findet kein Haar in der Suppe: „Die Trainingssteuerung war wieder top, die Inhalte sind gut rübergebracht worden, wir haben viel umsetzen können und sind von schweren Verletzungen verschont geblieben.“