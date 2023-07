Gigi Hadid präsentiert ihr XXL-Drachen-Tattoo

In der Story der Beauty wird man dann schließlich fündig. Dort teilte die Schwester von Bella Hadid nämlich einen weiteren Schnappschuss ihres „Peckerls“. „Tattoo auf einem Mädels-Trip“, witzelte sie dort und fragte: „Bin ich in meiner ,Girl with a Dragon-Tattoo‘-Ära?“ - eine Anspielung an den Film „Verblendung“, der im englischen Original „The Girl with the Dragon Tattoo“ heißt.