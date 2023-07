Martina Reuter auf Ibiza: Ausgeraubt & oben ohne

Sachen mitgenommen, Dreck dagelassen

„Wir machen die Tür auf, alles dreckig voller Fußabdrücke von sehr großen Füssen und Airpods, Handyzubehör und Ladekabel weg. Zum Glück hatten wir sonst kaum was dabei….“, schrieb sie, und merkte an, wie komisch das Gefühl sei, zu wissen, dass sich jemand an den eigenen Sachen zu schaffen gemacht hat. Und leider war das bisher nicht der einzige Zwischenfall, der die Stimmung etwas trübte.