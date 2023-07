Pride Tirol: „Demokratie lebt durch die Vielfalt“

Am Samstag, 29. Juli, findet die Regenbogenparade in Innsbruck statt. Erwartet werden rund 5000 Teilnehmende, so viel wie noch nie auf einer Tiroler Regenbogenparade. Aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Wien wird vermehrt auf die Sicherheit geachtet. „Ein Angriff auf LGBTQ+ ist ein Angriff auf die Demokratie“, sagen die Veranstalter.