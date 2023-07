SPD-Politiker beantwortet Frage minutenlang nicht

Alles sei „rechtlich sauber“ gelaufen

„Immer wenn Steuergelder im Spiel sind, muss der Anschein der Vorteilsnahme vermieden werden“, merkten etwa Kritiker in Bezug auf die nicht vorhandenen Antworten an. Auch seitens der Konkurrenz hagelte es an Kritik. In einem Pressegespräch wies die SPD diese Vorwürfe jedoch ab. Es sei alles „rechtlich sauber“ gelaufen.