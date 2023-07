Messerstecher soll in die „Geschlossene“

Schizophrene Erkrankung

Grund: Der 28-Jährige leidet an einer schizophrenen Erkrankung mit Wahnvorstellungen. Demnach sieht er Menschen in seiner Umgebung als Teil einer Verschwörung gegen sich an. So hatte er, wie die „Krone“ nun erfahren konnte, bereits einen Tag vor der Messerattacke eine ihm fremde Frau verfolgt und versucht anzugreifen. Diese konnte sich in ein öffentliches Klo retten und sich dort vor ihm verstecken.