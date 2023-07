Polizei beschlagnahmt in Panama 6,8 t Haiflossen

Besseren Schutz für Haie beschlossen

Die Weltartenkonferenz hatte im November in Panama in einer als „historisch“ bezeichneten Entscheidung einen besseren Schutz für Haie beschlossen: Neu aufgenommen in die Liste der geschützten Spezies wurden 54 Grundhaiarten, sechs kleine Hammerhaiarten und 37 kleine Geigenrochenarten.

Dadurch werden künftig 90 Prozent der wegen ihrer Flossen und ihres Fleisches gehandelten Arten unter Schutz stehen. Bisher war nur ein Viertel davon geschützt, vor allem größere Arten.