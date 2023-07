Immer mehr Steirer leugnen den Klimawandel

„Wenn ich etwas verleugne, muss ich auch nichts ändern“

Im Klimaschutzressort schrillen deshalb die Alarmglocken: „Aufgrund der Teuerung und dem Krieg in Europa verliert der Klimaschutz - auf hohem Niveau - an Bedeutung, was verständlich ist. Jedoch schlagen einzelne Gruppierungen daraus Kapital und verbreiten Fake News“, meint SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner. Ergo werde das Land noch stärker auf Beratung und Bewusstseinsbildung setzen. „Dass sich die Einstellung zum Klimawandel hierzulande verändert hat, ist sicher ein Nachhall der Pandemie. Wenn ich etwas verleugne, muss ich auch nichts ändern. Und was ich nicht sehe, ist auch nicht existent“, liefert die steirische Klimaschutzkoordinatorin Andrea Gössinger-Wieser mögliche Erklärungen.