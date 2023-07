Gleichgültiger Steirer: „Lieber erschieße ich sie“

Hunde abgenommen

Aufgrund der neuen Meldung rückte das Tierinspektorat nun erneut aus. Nachdem der Vater im März gestorben ist, lebt der Sohn mit den zwei Hündinnen am Hof. Sie sind ihm „egal“. Er würde nicht für eine entsprechende Versorgung aufkommen, teilte er dem Tierinspektor mit. „Dann erschieße ich sie lieber oder lass sie einschläfern“, so der Mann. Daraufhin wurden die beiden Hunde in der Arche Noah aufgenommen.