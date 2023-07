Politstreit eskaliert: Nun sogar Neuwahl-Forderung

Katastrophale finanzielle Lage?

Pott wirft dem Stadtchef, der bei der Wahl 2020 sensationell die ÖVP in die Schranken wies, Alleingänge vor und spricht von einer katastrophalen finanziellen Lage der Gemeinde. Der Konflikt zwischen den beiden hat sich immer stärker aufgeschaukelt, ein Zankapfel sind die Flechl-Gründe in Rohrmoos: Vor Jahren hat sich die Gemeinde die Fläche in attraktiver Lage gesichert, um leistbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Über die konkrete Nutzung gehen die Vorstellungen von Trinker und Pott aber weit auseinander.