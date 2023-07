Knalleffekt in Schladming: „Vize“ steht vor Abwahl

Streit um Gründe in Rohrmoos

Besonders entzündet hat sich der Konflikt zuletzt an den Flechl-Gründen in Rohrmoos. Die Flächen in bester Lage hat sich die Gemeinde vor Jahren gesichert, um leistbaren Wohnraum für Einheimische zur Verfügung zu stellen. Während Trinker den Fokus ausschließlich auf sozialen Wohnbau richten möchte, schwebt Pott eine breite Nutzung vor: ein Café, ein Restaurant, ein Frisör, etwas für Senioren usw.