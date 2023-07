Drama in Wiener Badeteich: Bub (7) in Lebensgefahr

Bub hatte zuvor mit anderen Kindern im Wasser gespielt

Nach der Reanimation wurde der Siebenjährige mit dem Wiener Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ in ein Spital geflogen. Dort befand sich der Bub aus Wien weiterhin in Lebensgefahr, teilte die Berufsrettung am Donnerstag in einer Aussendung mit.