Klimakrise: Österreich „gefährlich unvorbereitet“

Extreme Temperaturen, viele Tage mit Kühlbedarf

Die extremsten Temperaturen würden dabei dann in Zentralafrika herrschen. „Die Menschen in Afrika tragen dann die Hauptlast eines Problems, das sie nicht verursacht haben“, erklärten die Wissenschaftler. Den höchsten relativen Anstieg an Tagen mit Kühlbedarf auf einem um zwei Grad Celsius aufgeheizten Globus werden jedoch die Menschen in bisher kühleren Weltregionen erfahren: Hier führt Irland mit einem Anstieg von 38 Prozent vor der Schweiz und Großbritannien (jeweils 30 Prozent), Norwegen, Finnland und Schweden (je 28 Prozent), Österreich (25 Prozent), Kanada, Dänemark und Neuseeland (je 24 Prozent).