Hitze, Dürre, Brände: Er ist da, der Klimawandel

Mit dem Railjet war ich diese Woche auf dem Weg zu einem Vortrag. Verspätung ermöglichte am Bahnsteig ein Gespräch mit zwei Männern aus den USA. Sie hielten die ungewöhnliche Mittwoch-Ausgabe der „New York Times“ in Händen. Keine Schlagzeile, kein Wort auf der Titelseite, sondern nur das große Foto einer orangen Nebelmasse, wie aus einem Horrorfilm. New York lag diese Woche tagelang in dichten Rauchwolken. Kinder durften nicht mehr auf den Schulhof, Sport war verboten, vor Aufenthalt im Freien wurde gewarnt. „Jetzt ist er da, der Klimawandel“, meinten die beiden Amerikaner schockiert.