PV-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden in OÖ

„Ein gutes Dach, ist ein Dach mit Photovoltaik“, so Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner zum Thema Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf denkmalgeschützten Gebäuden. Bereits 180 dieser Anlagen sind auf diözesanen und pfarrlichen Objekten in Betrieb und weitere stehen in Planung.