Mehr Plätze für Studenten in Zukunftsfächern

Da konnte Niederösterreich am Mittwoch einen wichtigen Erfolg verbuchen. Denn das Bildungsministerium vergibt 350 zusätzliche Studienplätze an Fachhochschulen. Und der Löwenanteil – exakt 110 – werden zwischen Enns und Leitha etabliert. „Dass fast ein Drittel der neuen Studienplätze an unsere Fachhochschulen geht, macht das Studieren in Niederösterreich noch attraktiver“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.