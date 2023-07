Schlaflose Nacht für 800 Salzburger Feuerwehrleute

Bisher keine Verletzten gemeldet

Das Sturmtief war zuvor über Frankreich, die Schweiz und das südliche Deutschland gezogen. In den bayerischen Landkreisen Ingolstadt und Rosenheim sorgte es für mehr als 200 Alarme. Verletzte dürfte es weder in Deutschland, noch in Österreich gegeben haben. Für heute Abend gab es eine erneute Unwetterwarnung.