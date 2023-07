Nach Herz-OP sieht Rallye-Legende besser

Rallye-Rekordhalter, Dauerbrenner, Phänomen! Raimund „Mundl“ Baumschlager verkörpert den Rallye-Sport in Österreich wie kein Zweiter. „Mundl“ absolviert die 41. (!) Saison - dank treuer Sponsoren wie Red Bull, Skoda oder Pirelli ist „BRR“ (Baumschlager Rallye & Racing) längst auf der ganzen Welt unterwegs. „Jetzt waren wir bei der Bohemia in Tschechien, am Wochenende fahren wir nach Weiz, danach geht’s nach Estland und Rom.“ Davor rasten die „Baumschlager-Raketen“ durch Kenia und Sardinien. „Es ist wichtig für die Firma, dass ich selbst auch viel teste, ich will ja wissen, wovon ich rede. Die Kunden verlassen sich blind darauf, wie unser Setup ausschaut oder das Fahrwerk eingestellt ist.“