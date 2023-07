Unterstützung fehlt: Erfinder geht ins Ausland

Aus dem kleinen St. Georgen an der Gusen in Oberösterreich in die große, weite Welt: Ökopionier Rudolf Weimann (64) startet jetzt mit seiner Eisspeicherheizung in Deutschland durch, weil er bei uns in Österreich keine Wertschätzung für seine Erfindung erfährt. Im Nachbarland hingegen wartet ein Großprojekt auf ihn.