Wut vor Horrorfahrt: Das führt zu impulsiven Taten

In Momenten der Hitze des Augenblicks handeln Menschen manchmal auf unüberlegte Weise, was zu impulsiven Kurzschlussreaktionen führt. Wie ein „Wutausbruch“, der der Grund für jene Horrorfahrt gewesen sein könnte, bei der kürzlich in einer Dolomiten-Ortschaft eine Familie getötet wurde. Was hinter impulsiven Kurzschlussreaktionen steckt, erklärt Mag. Katrin Zoncsich, Klinische Psychologin und Traumatherapeutin, anhand von Beispielen.