Drei Tote: Stieg Deutsche absichtlich aufs Gas?

Am 7. Juli raste die Frau aus dem bayrischen Deggendorf im Zentrum der Ortschaft Santo Stefano di Cadore mit hoher Geschwindigkeit in eine Urlauber-Familie, die dort nichtsahnend auf dem Bürgersteig spazierte. Maria Grazia Z. (65), ihr Sohn Marco A. (48) starben sofort, Enkel Mattia (2) wurde in ein Krankenhaus geflogen, konnte aber nicht gerettet werden.