384 MillionenEuro für die neue Mega-Arena

Die internationalen Super-Stars haben in Wien ein neues Zuhause - auch, wenn sie sich noch gedulden müssen. Die Arena der Wien Holding, ein hochmoderner Eventhallen-Komplex für Konzerte, Shows, und Sportereignisse ist fix! Baubeginn in Neu Marx ist 2025, vier Jahre später werden die ersten Weltstars im Scheinwerferlicht vor bis zu 20.000 Fans ihre Liedchen trällern. Indes kam es zu einer Panne bei der Ticketvergabe beim Christina Stürmer Konzert. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.