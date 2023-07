13 Millionen Euro für Thermen-Ausbau im Zillertal

Das Badewetter passte zum Anlass: Bei der Erlebnistherme Zillertal in Fügen fiel am Montag der offizielle Spatenstich für eine Erweiterung um rund 13 Millionen Euro. Bisher frequentierten rund 230.000 Gäste die Therme, ab Winter 2024/25 sollen es um etwa 15 Prozent mehr sein (inklusive Preiserhöhung in dieser Dimension).