Einmal vor der „Nord“ - Bubentraum rückt näher!

Nach 15 Jahren in sämtlichen Nachwuchsteams hat er sich hochgedient, in der neuen Saison gehört der 20-Jährige erstmals dem Bundesligakader der Schwarzen an. Hinter dem Tormann-Riesen Kjell Scherpen geht Luka als Nummer zwei in das neue Spieljahr. „In der letzten Saison war ich noch die Nummer vier bei den Goalies, jetzt die Nummer zwei“, freut sich Ersatzkeeper, der seinem großen Kindheitstraum wieder einen Schritt näher gekommen ist. „Eines Tages “, sagte der U21-Teamtorhüter schon vor Jahren, „möchte ich in der Bundesliga vor der Nordkurve im Tor stehen.“