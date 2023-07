Protokoll-Verstoß: Biden wandelt auf Trumps Spuren

Der US-Staatschef, der auf dem Weg zum NATO-Gipfel in Vilnius einen Zwischenstopp in London einlegte, wurde auf Schloss Windsor mit militärischen Ehren empfangen. Biden und der König begrüßten sich mit einem Handschlag. Doch dieser Körperkontakt war Biden noch nicht genug. Mehrmals berührte er beim Gehen Charles‘ Rücken und Arme. Laut dem königlichen Protokoll darf man aber den König oder die Königin nicht einfach so anfassen.