Lokale, über die man spricht: Restaurant Henrici

Anderswo wirkt das Konzept nicht so ganz durchdacht. Couscous (14 €) wird mit rohem Blattspinat, Orangenfilets, Kirschparadeisern und der Paradeisersauce Matbucha zu einer insgesamt konfus wirkenden Salatmischung kombiniert. Wilde Köfte (23 €) sind Spieße aus kräftig gewürztem Faschiertem, wie es sich gehört.Begleitet werden sie aber von einem weitgehend geschmacksneutral gehaltenen Mixaus Waldpilzen, Puntalette (einer reiskornförmigen Pasta) und Nüssen. Köstlich hingegen die Dorade (26 €) auf Muhammara (einer Walnuss-Paprika-Sauce). Burgenländische Weine liegen nach wie vor in großer Auswahl in der Vitrine - und passen auch hervorragend zu den levantinischen Aromen.