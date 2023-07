Gasgriller setzte einen ganzen Balkon in Brand

In einer Wohnsiedlung in Linz-Ebelsberg gab es gegen 19.15 Uhr einen großen Feuerwehreinsatz. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Ein Gasgriller war in Brand geraten. Vor dort aus breitete sich das Feuer über zwei Sonnenschirme und das Holzgeländer des darüber befindlichen Balkons bis unter das Dach des Hauses aus.