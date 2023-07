Vienna Vikings untermauern Vormachtstellung in ELF

Die Vienna Vikings haben mit einem klaren Auswärtssieg bei den Raiders Tirol ihre Vormachtstellung in der European League of Football (ELF) untermauert. Der Titelverteidiger aus Wien setzte sich am Sonntag vor 4.375 Zuschauern in Innsbruck ungefährdet mit 34:13 (20:6) durch und feierte den fünften Sieg im fünften Saisonspiel.