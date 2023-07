Frontalcrash in Tirol forderte sechs Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in St. Johann in Tirol! Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Deutscher (44) auf der B 178 mit seinem weißen BMW auf die Gegenfahrbahn und krachte in den roten Dacia eines Österreichers (68). Die beiden Lenker und deren vier Beifahrer wurden dabei erheblich verletzt.