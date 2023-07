„Wenn mein Spezi stirbt, haue ich doch nicht ab!“

„So etwas habe ich noch nicht erlebt", meint eine erfahrene Einsatzkraft zu dem, was am Samstagabend am Rossfeld bei Berchtesgaden passiert ist. Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck (22) übte sich auf der Panoramastraße (1590 Meter Seehöhe) im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet in waghalsigen Fahrmanövern. Ein Halleiner (19) filmte die Mutproben mit, vermutlich mit dem Handy. Plötzlich verlor der Biker die Kontrolle, rammte den 19-Jährigen mit voller Wucht. Lenker und Maschine schlitterten rund 50 Meter über Asphalt, donnerten in den Kleinbus einer einheimischen Familie. Die Eltern wollten mit den beiden Töchtern (vier und sieben Jahre) den Sonnenuntergang ansehen. Stattdessen flogen Helikopter die Mädchen mit Beinverletzungen ins Uniklinikum Salzburg. Auch die schwangere Mutter kam ins Spital. Der Verdacht: Der Schock könnte einen Blasensprung ausgelöst haben.