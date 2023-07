Notarzthubschrauber wird aus Tiroler Ort verbannt

Lebensrettungen bei Nacht

Der mit einer Seilwinde ausgerüstete RK-2 fliegt abends länger als andere Notarzthelikopter und darf bei Nacht Windenbergungen machen. So konnten die Besatzungen schon viele Male Leben retten. Etwa von der Zugspitze hat man wiederholt in spektakulären Aktionen Alpinisten aus höchster Not gerettet. Nicht nur die Ehrwalder Bergretter zollen den Besatzungen des RK-2 großes Lob und sind von der Zusammenarbeit begeistert.