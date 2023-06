Alpinisten steckten in kurzer Hose im Schnee fest

Panik im Schneefeld

Den Kopf hat sie auch schon einen Tag zuvor geschüttelt. Zwei Rumänen, die nicht einmal eine Jacke mit hatten, überfiel am Nachmittag in einem Schneefeld am Weg Richtung Zugspitze Panik. Die Bergretter stiegen von Stütze zwei der Tiroler Zugspitzbahn 100 Meter zu ihnen ab, brachten sie dann zu Stütze eins und über diese in die Gondel. Darin fuhren die Unverletzten ins Tal.