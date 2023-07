„Imbissstand meiner Eltern war geniale Schule“

Linzerin machte Projekt zu fixer Größe in Salzburg

„Der Imbissstand meiner Eltern, wo ich schon als Kind mithalf, war eine geniale Schule“, erzählt die 50-Jährige lachend. Dort habe sie schon mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt. Seit Gründler kurz nach ihrem Germanistik- und Publizistikstudium in Salzburg „Apropos“ übernommen hat, ist dieses eine fixe Größe in Salzburg. „Jetzt stellt uns sogar ein Luxushotel aus“, strahlt Gründler.