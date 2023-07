19-Jähriger wurde bei Attacke schwer verletzt

Gegen 0.55 Uhr war der 19-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu Fuß auf der Gemeindestraße von einer traditionellen, jährlich stattfindenden Festveranstaltung in Richtung Ortsgebiet Lafnitz unterwegs. Kurz vor dem Ortsgebiet hielt ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug neben dem 19-Jährigen an und eine bislang unbekannte Person sprang aus dem Wagen. Der Unbekannte versetzte dem 19-Jährigen einen Schlag gegen das Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte. Zwei Zeugen des Vorfalles leisteten sofort Erste Hilfe und in weiterer Folge wurde im LKH Oberwart eine schwere Verletzung festgestellt. Der Verletzte musste in stationäre Behandlung aufgenommen werden.