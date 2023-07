Wohnmobil ging bei Unfall in Flammen auf

Schwieriger Einsatz für die Rettungskräfte am Samstagabend in Großlobming (Bezirk Murtal) in der Steiermark: Ein 61-jähriger Brite kam mit seinem Wohnmobil von der B77 ab. Das Fahrzeug überschlug sich und ging in Flammen auf. Der Mann und sein Hund konnten gerettet werden.