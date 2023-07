Formel 1 feiert schon jetzt „Selfie der Saison“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist beeindruckt von den Dreharbeiten am Rande des Großen Preises von Großbritannien für den kommenden Formel-1-Hollywoodfilm mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Auf dem Kurs in England bekommt das fiktive Rennteam für den Film an diesem Wochenende eigene Zeiten auf dem Kurs für Aufnahmen. „Das ganze Set-Up, das dahintersteht, ist unglaublich“, sagte Wolff.