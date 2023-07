„Silberpfeile“ beschwören Zauber von „Tiki-Taka“

Über 450.000 Fans wollen ihren Liebling auch heuer wieder auf dem Thron sehen, doch dies scheint angesichts der derzeitigen Überlegenheit von Max Verstappen und Red Bull Racing nahezu eine „Mission impossible“ zu sein. Auch, weil Mercedes zuletzt in Spielberg einen kräftigen Rückschlag hinnehmen musste. Doch in den nahe gelegenen Fabriken in Brackley und Brixworth wurde alles unternommen, um den W14 aufzurüsten. Speziell ein neuer Frontflügel soll Hamilton und George Russell einen zusätzlichen Boost verleihen. „Es ist nicht der Stein der Weisen, aber es ist hoffentlich ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“, so Hamilton vor dem heutigen Qualifying. „Ich habe in der Fabrik mit allen Verantwortlichen gesprochen, und ich habe das hundertprozentige Gefühl, dass alle alles geben, um die Lücke zu Red Bull zu verringern.“